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Riyad'da art arda dört şiddetli patlama

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da dört patlama sesi duyulduğu bildirildi. Suudi basını, Riyad'a atılan füzelerin havada imha edildiğini duyurdu.

Riyad'da art arda dört şiddetli patlama
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Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da dört patlama sesi duyulduğu bildirildi.

Reuters, Riyad'da art arda dört şiddetli patlama sesi duyulduğunu aktardı. Devlet televizyonu El Arabiya da, Riyad'a fırlatılan füzelerin imha edildiğini duyurdu.

Patlamada ölen ya da yaralanan olup olmadığı konusunda bir açıklama yapılmadı.

Son dönemde Yemen'de Husilerin Riyad'a art arda fırlattığı füzeler Suudi hava savunma sistemi tarafından imha edilmişti.

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