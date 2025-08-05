Roche'un 2025'in ilk yarısındaki satışları arttı

İsviçre merkezli ilaç şirketi Roche, yılın ilk yarısına ait finansal sonuçlarını açıkladı.

Şirketin grup satışları, ilaçlara yönelik yüksek talebin etkisiyle sabit döviz kuru bazında yüzde 7 artış (İsviçre frangı bazında yüzde 4) göstererek 30,9 milyar İsviçre frangına ulaştı.

Ağır hastalıklara yönelik tedaviler etkili oldu

Roche İlaç Bölümü satışları yüzde 10 artarak 24 milyar İsviçre frangına yükseldi. Büyümede en yüksek katkı, meme kanseri, şiddetli göz hastalıkları, hemofili A ve multipl skleroz gibi ağır seyirli hastalıklara yönelik tedavilere olan artan ihtiyaçtan kaynaklandı.

Artış, 2024'ün ilk yarısına kıyasla sabit döviz kuru bazında 1,7 milyar İsviçre frangı tutarında büyümeye karşılık geldi.

Roche Diagnostik Bölümü satışları ise 6,95 milyar İsviçre frangı seviyesinde gerçekleşti.

Patoloji çözümleri ve kan tarama testlerine olan güçlü talebin Çin'deki sağlık fiyatlandırma reformlarının etkisini dengelemesiyle satışlar sabit kaldı.

"Son 6 ayda önemli ilerlemeler kaydettik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Roche Grup Üst Yöneticisi (CEO) Thomas Schinecker, şirketin büyüme ivmesinin yılın ilk yarısında da devam ettiğini belirterek, büyümeye, İlaç Bölümü'nde sabit döviz kuru bazında gerçekleşen artışın katkı sağladığını aktardı.

Karşılanmamış tıbbi ihtiyacın yüksek olduğu hastalık alanlarında birçok onay alıp olumlu veriler açıkladıklarını vurgulayan Schinecker, şunları kaydetti:

"Son 6 ayda, portföyümüzde önemli ilerlemeler kaydettik ve dört potansiyel tedaviyi klinik geliştirme sürecinin son aşamasına taşıdık. Bu tedaviler, kan hastalıkları, nörolojik bozukluklar ve antibiyotik direncine karşı geliştirilen yenilikçi çözümleri içeriyor.

Ürün portföyümüz ve sunduğumuz yenilikçi çözümler sayesinde güçlü performansımızı sürdüreceğimize olan güvenimiz tam. Bu başarılı sonuçlar, yıl sonuna ilişkin beklentilerimizi destekliyor."