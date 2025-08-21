Romanya, sırra kadem bastıktan 30 yıl sonra geri dönen adamı konuşuyor: Gİzemi çözülemedi!

Romanya’da Bacau kasabasında hayvancılıkla geçimini sağlayan Vasile Gorgos, 1991 yılında sırra kadem bastı. Yıllarca ailesinin ve polislerin aradığı adamdan hiçbir haber alınmadı.

Kaybolduğunda 63 yaşında olan Gorgos, tam 30 yıl sonra 93 yaşında bir pazar günü hiçbir şey olmamış gibi aynı kıyafetlerle geri döndü. 29 Ağustos 2021’de evine dönen yaşlı adam kaybolduğu güne ait bir tren biletini ve Bacau kasabasında yaşadığını gösteren kimlik kartını da yanında taşıyordu.

Tren garında kendisini bulan gençler tarafından evine getirilen ve zamanı dondurmuş gibi geri dönen Gorgos kaybolduğu 30 yıllık sürece ilişkinse hiçbir hiçbir şey hatırlamıyor. Yaşlı adam sadece bu süre zarfında bir evde olduğunu iddia ediyordu.

30 yıllık bilmece

Doktorlar sağlık durumunun iyi olduğu belirtirken, yaşlı adamın sırra kadem bastığı 1991 ile 2021 yılları arasında ne yaptığını hatırlayamadığını, kaybolmadan önceki hayatıyla bazı temel bilgileri hatırlayabildiğini açıkladı. Gorgos sadece ailesini, çiftliğini ve doğum tarihini biliyordu.

Gorgos’un kaybolduğu 30 yıl boyunca ne yaptığı hala bilinmiyor. Doktorlar Gorgos'un hafıza kaybı veya disosiyatif bozukluğu olabileceğini değerlendirirken hem ailesi hem de Romanya 30 yıllık bilmeceyi çözmeye çalışıyor.

Gorgos’un kaçırılıp zorla çalıştırıldığı, sağlığı bozulunca da kimliğindeki adrese geri gönderildiği ihtimali üzerinde duruluyor.