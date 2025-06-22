Rosatom: İran'ın Buşehr Nükleer Santrali saldırıdan etkilenmedi
Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere düzenlediği saldırıların, Buşehr Nükleer Santrali’ni etkilemediğini söyledi. "Saha sakin, tehdit yok" diyen Likhachev, gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve gerekirse personel için tahliye planının hazır olduğunu açıkladı. Santralde görevli Rus personelin güvenliği öncelik olarak değerlendiriliyor.
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Likhachev ABD'nin saldırılarının, İran'ın Buşehr Nükleer Santrali'ni etkilemediğini açıkladı.
Likhachev, Rus basınına yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırılarının ardından Buşehr Nükleer Santrali'ndeki durumu değerlendirdi.
Buşehr Nükleer Santrali'nin bulunduğu sahadaki durumun "sakin" olduğunu belirten Likhachev, "Dün geceki saldırılar, İran topraklarının bu bölümünü etkilemedi" ifadesini kullandı.
"Kadın ve çocukları tahliye etmeyi planlıyoruz"
Likhachev, gelişmeleri yakından takip ettiklerinin altını çizerek, "İki nükleer santralin inşasında yer alan personelimiz için bir tehdit olması durumunda derhal tahliye sürecini başlatmaya hazırız. İlk adım olarak kadın ve çocukları tahliye etmeyi planlıyoruz" diye konuştu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 19 Haziran'da yaptığı açıklamada, Rus uzmanların Buşehr Nükleer Santrali'nde çalıştıklarını belirterek, "250 kişi bulunuyor, 600'e çıkabilir. Bir yere de gitmiyoruz. Bu, bir destek değil mi?" ifadelerini kullanmıştı.