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Ruhani: ABD, nükleer anlaşmayı baltalamayı başaramadı

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD'nin İran'la nükleer anlaşmayı baltalamakta başarısız olduğunu söyledi.

Ruhani: ABD, nükleer anlaşmayı baltalamayı başaramadı
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İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin İran'la imzalanan nükleer anlaşmayı baltalamakta başarısız olduğunu belirterek, anlaşmanın İran için 'uzun süre devam edecek bir zafer' olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, anlaşmaya imza atan Avrupa ülkelerine, anlaşmadaki 'hataları' çözmeleri için ültimatom verdiğini açıklamıştı.

Ruhani, Trump'ın ültimatom açıklamasının ardından bu sabah yaptığı konuşmada, "ABD yönetimi nükleer anlaşmayı baltalamayı başaramadı. Trump, sürekli tekrar eden müdahalelere rağmen, anlaşmayı baltalamayı başaramadı. Anlaşma İran için uzun süre devam edecek bir zaferdir" dedi.

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Kaynak: Reuters

ABD İran Hasan Ruhani

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