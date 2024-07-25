Rus askeri helikopteri düştü: Mürettebat öldü

Rusya’nın Kaluga bölgesine bağlı Zhizdrinsky’de Mi-28 tipi askeri helikopter düştü.

Kaluga Bölge Valisi Vladislav Shapsha yaptığı açıklamada, kaza sonucu mürettebatın hayatını kaybettiğini ifade ederek, yakınlarına baş sağlığı diledi. Mürettebatın hayatlarının son anlarına kadar görevlerine sadık kaldığını belirten Shapsha, onları kahraman olarak nitelendirdi.

Helikopterdeki mürettebat sayısı belirtilmezken, Rusya Savunma Bakanlığı kazanın teknik bir arızadan kaynaklanmış olabileceğini belirtti.

Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.