Rus-İran ortak kripto para geliyor

Rus medyasına konuşan Rusya Kripto ve Blok Zinciri Endüstrisi Birliği başkanı Alexander Brazhnikov, İran ile Rusya Federasyonu merkez bankalarının bir ortak kripto para çıkarma konusunda çalışmalara başlayacaklarını belirtti.

İki ülkenin, çıkarılacak olan kripto parayı, içinde uluslararası ticaretin de olduğu birçok ödeme metodunda kullanmak istedikleri kaydedildi. Brazhnikov, plânlanan kripto paranın altın destekli olacağını belirtti.

Duma meclisi ve Bilgi Teknolojileri Komite üyesi olan Anton Tkachev de görüşmeleri doğrulayan bir başka isimdi. Tkachev ayrıca 2023 yılında kripto paraların resmi regülasyon çalışmalarının tamamlanmasını beklediğini de söyledi.