"Rus petrol ve akaryakıtı, Avrupalı alıcılara Hatay'dan gönderiliyor"

"Dörtyol terminali, varlığının büyük bir bölümünde, tesise kamyonlarla gelen Irak ham petrolünün ihracatına odaklanmış, nispeten durgun bir işletmeydi. Ancak Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'yı tamamen işgal etmesinin ardından her şey değişti" ifadelerini kullanan FT, Kpler'den alınan gemi takip verilerine göre mart ve haziran ayları arasında terminale deniz yoluyla İsrail, Mısır ve Yunanistan'dan olmak üzere sadece üç petrol sevkiyatı yapıldı.

Veriler, aynı yılın temmuz ayından itibaren, Batı'nın Rusya'nın ticaretine getirdiği ilk kısıtlamalar yürürlüğe girmeye başladığında, Dörtyol'a deniz yoluyla yapılan petrol sevkiyatının arttığını gösteriyor. Verileri inceleyen uzmanlar, terminale deniz yoluyla gelen petrolün çoğunun Rusya'dan gelen rafine edilmiş yakıt olduğunu ve bunların büyük bir kısmının yaptırımlara aykırı olarak AB ülkeleri tarafından alındığını söyledi.

Putin, şubatta Türkiye'ye geliyor

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yury Ushakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye ziyaretinin şubat ayında gerçekleşmeye hazırlandığını ve görüşmelerin ana konusunun Ukrayna meselesi olduğunu söyledi.

Ushakov, Interfax'ın Putin'in Türkiye ziyaretinin gerçekten de Şubat ayında yapılıp yapılmayacağı sorusuna "Evet, ziyaret hazırlanıyor" yanıtını verdi. "Ukrayna konusunun muhtemelen müzakerelerin ana konularından biri olacağını söyleyebilirim" diyen Ushakov, Ukrayna ile ilgili barış görüşmelerinin İstanbul formatında yeniden başlaması olasılığına atıfta bulundu.

Rusya, ihracatta yuan verilerini açıkladı

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, RIA'ya verdiği demeçte, Rus ihracat ödemelerinde Çin yuanının kullanımının son iki yılda 86 kat artarak toplam ödemelerin yüzde 34.5'ine ulaştığını söyledi. Rusya'nın ithalat ödemelerinde Çin para biriminin kullanımının da aynı dönemde sekiz kat artarak yüzde 36.4'e yükseldi.

Nabiullina, "Dış ekonomik faaliyetlerimiz çok aktif bir şekilde başta yuan olmak üzere diğer (dolar dışındaki) para birimlerinin kullanımına geçiyor" dedi. Nabiullina, BRICS ülkelerinin Rusya'nın ticaret dengesindeki payının son iki yılda iki katına çıkarak toplamın yaklaşık %40'ına ulaştığını söyledi.