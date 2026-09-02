Rus rafinerilerinde saldırı alarmı: Şirketlerin güvenlik maliyeti arttı

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Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, petrol rafinerileri ve enerji tesislerinin saldırılara karşı korunması için şirketlerin önemli harcamalar yaptığını açıkladı.

Vladivostok’ta düzenlenen Doğu Ekonomik Forumu kapsamında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Novak, enerji altyapısına yönelik güvenlik önlemlerinin maliyetli olduğunu ancak bu yatırımların gerekli olduğunu söyledi.

“Bunlar petrol rafinerileri ve enerji tesisleri için büyük maliyetler ancak buna değer” diyen Novak, tesislerin faaliyet dışı kalmasının şirketler açısından çok daha ağır zararlara neden olacağını belirtti.

Saldırılar sonrası koruma çalışmaları hızlandı

Novak, Ukrayna’nın Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırılarındaki artış nedeniyle son aylarda tesislerin korunmasına ilişkin çalışmaların hızlandırıldığını ifade etti.

Rus enerji şirketlerinin pasif koruma önlemleri aldığını belirten Novak, şirketlerin bu süreçte Savunma Bakanlığı ile iş birliği yaptığını ve güvenlik tedbirleri için ilave kaynak ayırdığını kaydetti.

Hasarlı tesislerde onarım süresi kısaltılacak

Saldırılarda zarar gören enerji tesislerinin yeniden devreye alınması için de çalışmalar yürütüldüğünü aktaran Novak, onarımların planlanan sürelerden daha kısa zamanda tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Novak ayrıca, Rusya’daki rafinerilerin güvenlik seviyesinin Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki benzer tesislerden daha yüksek olduğunu savundu. Rusya’da koruma sistemlerinin daha ağır tehdit senaryolarına göre geliştirildiğini ifade etti.