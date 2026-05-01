Rus yönetmenin Oscar ödülü uçakta kayboldu
2026 Akademi Ödüllerinde, "Mr Nobody Against Putin" isimli yapımı ile "En İyi Belgesel" Oscar'ını kazanan Rus yönetmen Pavel Talankin'in Oscar heykelciği kabin bagajı olarak kabul edilmeyince kayboldu.
Avrupa'nın hava yolu devi Lufthansa, Rus yönetmen Pavel Talankin'in Oscar heykelciğini "kaybetti.
BBC'nin haberine göre, 29 Nisan'da New York'tan Almanya'ya uçan Talankin'in Oscar heykelciği John F. Kennedy Havalimanı'nda "silah" olarak kullanılabileceği gerekçesiyle kabin içine alınmadı.
Talankin'in seyahat ettiği hava yolu firması Lufthansa'nın yönlendirmesiyle bir kutuya konulan Oscar heykelciği, Almanya'ya indiğinde kaybolmuştu. Lufthansa Havayolları, bir özür mesajı yayımlayarak konuyla ilgili kapsamlı soruşturma başlattıklarını bildirirken heykelin akıbeti gizemini koruyor.
