Rüşvet skandalında gözaltına alınmıştı: Generalden Çernobil şikayeti

Rusya Savunma Bakanlığı ana personel dairesi başkanı Yuri Kuznetsov, "özellikle büyük miktarda rüşvet aldığından şüphelenildiği" gerekçesiyle gözaltına alındı.

Ria Novosti'de yer alan habere göre, general Kuznetsov, Sovyetler Birliği döneminde yaşanan Çernobil nükleer felaketi sonrası tasfiye görevinde "sağlığının bozulduğundan" şikayetçi oldu.

Kuznetsov, "Sayın Yargıç, gözaltında kaldığım süre boyunca sürekli olarak doktorlara danışmak zorunda kaldım. Her gün hap almak zorundayım, ağrılara katlanmak zorundayım. Tiroid hastasyım ve tüm bunları Çernobil kazasının sonuçlarının tasfiyesi sırasında kazandım" dedi.

Rusya 2. Batı Bölgesi Askeri Mahkemesi, general Kuznetsov'un şikayet dilekçesini değerlendirmeye aldı.

Kuznetsov'un avukatı, müvekkilinin ev hapsine alınmasını talep etti.