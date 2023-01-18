Rusya, 12 ülkeye vizeleri kaldırıyor Türkiye ise hala beklemede

Dün Rusya Dışişleri Bakanlığı, dost olarak açıkladığı 12 ülkeyle olan vizeleri kaldırma konusunda çalışma başlattı. Moskova Yönetimi’nin vizesiz seyahat konusunda Meksika, Malezya, Bahama Adaları, Barbados, Haiti, Trinidad ve Tobago, St. Lucia, Bahreyn, Umman, Suudi Arabistan ve Zambiya ile görüşmelere başlarken, Türkiye’yi bu ülkeler arasına almadı. Rus haber ajansı TASS’a göre Hong Kong’da vizesiz kalış süresi de 2 haftadan 30 güne çıkarılacak.

7 yıldır beklemede

Rusya pasaportu, şu anda 60 ülkeye giriyor. 2015 yılında Rus Savaş Uçağı’nın Türkiye sınırını aşmasının sonunca düşürülmesi ile yaşanan kriz sürecinde Moskova, Türk pasaportuna vizesiz girişi tek taraflı iptal etmişti. Aradan gelen 7 yıl boyunca her fırsatta Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin'in vizeye onay vereceği gündemden düşmedi. Geçen yıl temmuz ayında da Rusya Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Dairesi, 18 ülkeyle vizeleri karşılıklı olarak kaldırmak için çalışma başlattığını açıklamıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Dairesi Başkanı İvan Volınkin, vizesiz seyahat konusunda “dost ülkeler” için yeni düzenleme planlandığını belirtmiş, bu sınıfta da Latin Amerika ve Karayip ülkelerinin olduğunu aktarmıştı. Türkiye, Ukrayna işgali sürecinde Batı ülkelerinin uygulamaya aldığı yaptırımlar sonrasında Rusya’nın dünyaya açılan kapısı konumuna girmesine rağmen uzun süredir vizesiz seyahat için Putin’in onay sürecini imzalaması bekleniyor.

Bu arada Ukrayna pasaportu, Rusya'yı geride bıraktı. Henley & Partners'ın 144 ülkeyi kapsayan "en güçlü pasaportlar" araştırmasına göre Rus pasaportu 49'uncu sırada yer aldı. Listede Ukrayna pasaportu ise 36'ncı sıraya çıktı. Rusya vatandaşları vizesiz 118 ülkeye seyahat edebilirken, Ukrayna vatandaşları için bu sayı 144.