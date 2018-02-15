Rusya: ABD Türkiye'yi provoke ediyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD'nin Suriyeli Kürtlere silah göndermeye devam ettiğini belirterek, "ABD Türkiye'yi provoke ediyor" dedi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin Suriyeli Kürtlere silah göndermeye devam ettiğini söyledi.
Haftalık basın toplantısı düzenleyen Zaharova, ABD'nin Suriyeli Kürtlere silah sevk etmeyi sürdürdüğünü ve Türkiye'yi provoke ettiğini belirtti.
Zaharova, "Türkiye'yi provoke eden ABD'liler, Irak toprakları üzerinden Kürtlere yeni silah konvoyları gönderdi. Buna karşılık Türkiye, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de Kürtlere yönelik askeri eylemlerde bulunmaya devam etti" dedi.
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