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Rusya, ABD'ye karşı tazminat başvurusunda bulundu

Rusya, ABD'den çelik ve alüminyum ithalat vergileri için tazminat istiyor.

Rusya, ABD'ye karşı tazminat başvurusunda bulundu
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Rusya'nın, ABD'nin çelik ve alüminyum ürünleri ithalatına yönelik uygulamaya koyduğu ve ithalatçı ülkelere milyarlarca dolar yük getiren ek gümrük vergileri için Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) tazminat başvurusunda bulunduğu belirtildi.

Reuters'e konuşan Rusya'nın WTO Daimi Temsilcisi Gennadiy Oveçko, Rusya'nın ABD'nin uygulamaya koyduğu ek gümrük vergileri için WTO'ya başvurduğunu söyledi.

Rusya, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen ay çelik ürünlerinin ithalatına getirdiği yüzde 25 ve alüminyum ürünlerinin ithalatına getirdiği yüzde 10 oranındaki ek vergilerin uluslararası ticaret kurallarına aykırı olduğunu savunuyor.

Çin, Hindistan ve AB de daha önce aynı taleple DTÖ'ye başvurmuştu.

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