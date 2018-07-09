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Rusya, CIA’den Kırım haritasını değiştirmesini istedi

Rusya, ABD istihbarat teşkilatı CIA’den Rusya’nın işgali altında bulunan Kırım’ı Rusya haritasına eklemelerini talep etti.

Rusya, CIA’den Kırım haritasını değiştirmesini istedi
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ABD istihbarat teşkilatı CIA’in Rus Dünya Kupasında gösterdikleri performanstan dolayı sosyal medya üzerinden kutladı.

Yapılan tebrike yanıt olarak Rusya Büyükelçiliği CIA’den Rusya’nın işgali altında bulunan Kırım’ı Rusya haritasına eklemelerini talep etti. Sosyal medya üzerinden yapılan talepte “Tebriklerinizi kabul ettik CIA. Ayrıca Rusya Federasyonu’nun Kırımla birlikte hazırlanan haritası, nüfus ve bölge hakkında yeni verileri ABD tarafına verilmiştir” denildi.

Kırım Mart 2014’te yapılan referandum sonrası Rusya tarafından ilhak edilmişti.

Kaynak: İHA

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