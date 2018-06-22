Rusya, doğalgaz rezervinde ilk sırada

22 Haziran 2018

Dünya genelinde geçen yıl kanıtlanmış en fazla doğalgaz rezervine sahip ülke, 35 trilyon metreküple Rusya oldu.

AA muhabirinin, "BP 2018 Dünya Enerji İstatistik Görünümü Raporu"ndan yaptığı derlemeye göre, dünya üzerinde toplam 193,5 trilyon metreküp kanıtlanmış doğalgaz rezervi bulunuyor. Söz konusu rezervin piyasaya 52 yıldan fazla yeteceği öngörülüyor.

En fazla doğalgaz rezervi 79,1 trilyon metreküple Ortadoğu bölgesinde yer aldı. Ortadoğu'yu, 59,2 trilyon metreküp rezerve sahip Rusya ve Türkmenistan'ın da içinde bulunduğu Bağımsız Devletler Topluluğu izledi. En az doğalgaz rezervine sahip bölge ise 3 trilyon metreküple Avrupa oldu.

Geçen yıl dünyada kanıtlanmış en fazla doğalgaz rezervine sahip ülke, 35 trilyon metreküple Rusya olarak belirlendi. Onu, 33,2 trilyon metreküp doğalgaz rezerviyle İran ve 24,9 trilyon metreküple Katar izledi.

Doğalgaz üretiminde lider ABD

Küresel enerji piyasalarında geçen yıl en fazla doğalgaz üreten ülke 734,5 milyar metreküple ABD oldu. Böylece geçen yıl dünya genelinde piyasaya sunulan doğalgazın yüzde 20'si ABD'de üretildi.

Bu ülkeyi, 635,6 milyar metreküplükle Rusya izledi. İran ise dünyanın en fazla doğalgaz rezervine sahip ikinci ülkesi olmasına rağmen, üretimde 223,9 milyar metreküplükle üçüncü sırada yer aldı.

Geçen yıl dünyada doğalgazda rezerv ve üretim bakımından ilk 10'a giren ülkeler ise şöyle: