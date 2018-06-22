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Rusya, doğalgaz rezervinde ilk sırada

Geçen yıl dünyada kanıtlanmış en fazla doğalgaz rezervine sahip ülke 35 trilyon metreküple Rusya oldu. En fazla doğalgaz üreten ülke ise 734,5 milyar metreküple ABD.

Rusya, doğalgaz rezervinde ilk sırada
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Dünya genelinde geçen yıl kanıtlanmış en fazla doğalgaz rezervine sahip ülke, 35 trilyon metreküple Rusya oldu.

AA muhabirinin, "BP 2018 Dünya Enerji İstatistik Görünümü Raporu"ndan yaptığı derlemeye göre, dünya üzerinde toplam 193,5 trilyon metreküp kanıtlanmış doğalgaz rezervi bulunuyor. Söz konusu rezervin piyasaya 52 yıldan fazla yeteceği öngörülüyor.

En fazla doğalgaz rezervi 79,1 trilyon metreküple Ortadoğu bölgesinde yer aldı. Ortadoğu'yu, 59,2 trilyon metreküp rezerve sahip Rusya ve Türkmenistan'ın da içinde bulunduğu Bağımsız Devletler Topluluğu izledi. En az doğalgaz rezervine sahip bölge ise 3 trilyon metreküple Avrupa oldu.

Geçen yıl dünyada kanıtlanmış en fazla doğalgaz rezervine sahip ülke, 35 trilyon metreküple Rusya olarak belirlendi. Onu, 33,2 trilyon metreküp doğalgaz rezerviyle İran ve 24,9 trilyon metreküple Katar izledi.

Doğalgaz üretiminde lider ABD

Küresel enerji piyasalarında geçen yıl en fazla doğalgaz üreten ülke 734,5 milyar metreküple ABD oldu. Böylece geçen yıl dünya genelinde piyasaya sunulan doğalgazın yüzde 20'si ABD'de üretildi.

Bu ülkeyi, 635,6 milyar metreküplükle Rusya izledi. İran ise dünyanın en fazla doğalgaz rezervine sahip ikinci ülkesi olmasına rağmen, üretimde 223,9 milyar metreküplükle üçüncü sırada yer aldı.

Geçen yıl dünyada doğalgazda rezerv ve üretim bakımından ilk 10'a giren ülkeler ise şöyle:

 En fazla gaz rezervine sahip ülkeler Doğalgaz miktarı (trilyon metreküp)
 Rusya 35
 İran 33,2
 Katar 24,9
 Türkmenistan 19,5  
 ABD 8,7  
Suudi Arabistan 8  
Venezuela 6,4  
Birleşik Arap Emirlikleri 5,9 
 Çin 5,5  
 Irak 3,5  

 En fazla doğalgaz üreten ülkeler (2017)  Üretim miktarı (milyar metreküp)
 ABD  734,5
 Rusya  635,6 
 İran  223,9 
 Kanada  176,4 
 Katar  175,7 
 Çin  149,2 
 Norveç  123,2 
 Avustralya  113,5 
 Suudi Arabistan  111,4 
 Cezayir    91,2 
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