Rusya ekonomisinde alarm veren tablo: Hizmet ve imalat sektörü daralmayı sürdürüyor

Rusya ekonomisinde yavaşlama sinyalleri güçlenmeye devam ediyor. S&P Global tarafından açıklanan nisan ayı PMI verileri, hem hizmet hem de imalat sektörlerinde daralmanın sürdüğünü ortaya koydu.

Rusya Hizmet PMI İş Aktivitesi Endeksi nisanda 49,7 seviyesinde gerçekleşti. Mart ayında 49,5 olan veri, sınırlı toparlanmaya rağmen büyüme eşiği olan 50 puanın altında kalmayı sürdürdü. Böylece hizmet sektörü üst üste ikinci ayında da daralma kaydetti.

Yeni siparişlerin son beş ayın ardından ilk kez düşüş göstermesi dikkat çekerken, şirketler bu durumun temel nedeni olarak müşterilerin finansal sıkıntılarını gösterdi. Firmalar maliyetleri azaltmak amacıyla işten ayrılan çalışanların yerine yeni personel alımını da sınırlandırdı.

İş dünyası güveni geriledi

Verilere göre Rusya’da iş dünyası güveni Aralık 2022’den bu yana en düşük seviyeye indi. Girdi maliyetleri yükselmeyi sürdürse de enflasyon baskısında sınırlı bir yavaşlama görüldü.

Tedarikçi maliyetleri ve ocak ayında yapılan KDV artışının etkisi fiyatlar üzerinde baskı yaratırken, satış fiyatlarındaki artışın yılın en düşük hızında gerçekleştiği belirtildi.

Analistler, Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina’nın büyümeyi yavaşlatma pahasına enflasyonu kontrol altına almaya yönelik politikalarının fiyat baskılarını kısmen hafiflettiğine işaret ediyor.

İmalat sektörü 11 aydır daralıyor

Ekonomideki en dikkat çekici zayıflık ise imalat sektöründe görüldü. Rusya İmalat PMI verisi nisanda 48,1’e gerileyerek 2026’nın en düşük seviyesine indi. Böylece imalat sektörü art arda 11’inci ayında da daralma bölgesinde kaldı.

Şirketler üretimdeki düşüşün temel nedeni olarak zayıf talep ve yeni siparişlerdeki gerilemeyi gösterdi. Bekleyen iş hacmindeki düşüşün hızlanması da sektörde toparlanmadan uzak bir görünüme işaret etti.

S&P Global, üretim, sipariş ve istihdamdaki zayıflığın faaliyet koşullarını daha da bozduğunu belirtti.

Petrol gelirleri ekonomiye yansımadı

Veriler, Rusya ekonomisindeki yapısal sorunların sürdüğünü ortaya koydu. Petrol fiyatlarındaki yükseliş sayesinde ülkenin petrol gelirleri mart ayında yaklaşık iki kat artarak 19 milyar dolara ulaştı. Ancak bu gelir artışının reel sektörde henüz hissedilmediği görüldü.

PMI verileri, sivil ekonomide daralmanın sürdüğünü, şirketlerin çalışan azaltmaya devam ettiğini ve iş dünyası güveninin zayıfladığını ortaya koydu.

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina da kısa süre önce yaptığı açıklamada, işsizlik oranının yüzde 2,1 seviyesine gerilemesi sonrası ülkenin modern tarihindeki en ciddi iş gücü krizlerinden biriyle karşı karşıya olduğunu ifade etmişti.