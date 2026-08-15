Rusya ekonomisinde çatlaklar büyüyor: Savaş halka yansımaya başladı

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Rusya ekonomisi, Ukrayna savaşının getirdiği ağır maliyetlere ve Batı yaptırımlarına rağmen büyümeyi sürdürürken, ekonominin perde arkasındaki sorunların giderek belirginleştiği belirtiliyor. Analistler, askeri harcamaların büyümeyi desteklediğine ancak bütçe açığı, enflasyon ve hanehalkı üzerindeki baskının Rus ekonomisinin kırılganlığını artırdığına dikkat çekiyor.

Ukrayna ile savaşın dördüncü yılını geride bırakan Rusya'da ekonomi, askeri sektör ile sivil ekonomi arasında giderek daha belirgin bir şekilde ayrışıyor.

CNBC'ye konuşan Eurasia Group Avrupa Direktörü Alex Kolyandr, ülkedeki tabloyu, "Eğer şanslıysanız ve tank üreten bir şirkette çalışıyorsanız her şey yolunda. Aksi takdirde muhtemelen sorunlarla karşı karşıyasınız" sözleriyle değerlendirdi.

Ukrayna'nın son dönemde Rus petrol rafinerileri ve dağıtım depolarına düzenlediği uzun menzilli İHA saldırıları da ülkenin savaş ekonomisi üzerindeki baskıyı yeniden gündeme taşıdı.

Ekonomi büyüdü ancak sorunlar sürüyor

Resmi verilere göre Rusya ekonomisi, 2023'ten bu yana ilk kez nisan-haziran döneminde yeniden büyümeye geçti. Ülkenin gayrisafi yurt içi hasılası 2026'nın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 1,3 artarken, yılın ilk yarısındaki büyüme yüzde 0,6 oldu.

İkinci çeyrekte kaydedilen büyüme, hükümet ve Rusya Merkez Bankası'nın beklentilerini aşarken, askeri-sanayi kompleksine yönelik kamu harcamaları ile petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki yükseliş ekonomiyi destekleyen başlıca unsurlar arasında gösterildi.

Buna karşın analistler, büyüme verilerinin Rus ekonomisindeki sorunların tamamını yansıtmadığı görüşünde. Kremlin'in yüksek askeri harcamalar, artan vergiler ve sübvansiyonlu banka kredilerine bağımlılığının devam ettiği belirtiliyor.

Bütçe açığı ve enflasyona dikkat

Atlantic Council GeoEconomics Center Ekonomik Öngörü ve Analiz Direktörü Charles Lichfield'a göre Rus ekonomisinin durumunu anlamak için özellikle bütçe açığı ve enflasyon verilerine bakılması gerekiyor.

Lichfield, Rusya'nın 2026'da 2025'te kaydedilen bütçe açığının yaklaşık iki katına doğru ilerlediğini belirtti. 2025'teki bütçe açığının da 2024 seviyesinin yaklaşık iki katına çıktığına dikkat çekti.

Enerji gelirlerindeki zayıflama da Moskova üzerindeki baskıyı artırıyor. Rusya'nın petrol ve doğal gaz gelirleri 2026'nın ilk yarısında, iki yıl önceki aynı dönemde elde edilen gelirin yüzde 64'ü seviyesinde kaldı.

Ukrayna'nın rafinerilere yönelik saldırılarının yanı sıra Batılı ülkelerin yaptırımları, Avrupa Birliği'nin petrol fiyat tavanını düşürmesi ve Rusya'nın "gölge filosunu" destekleyen yapılara yönelik önlemlerin de gelirleri baskıladığı değerlendiriliyor.

Ruslar daha ucuz ürünlere yöneliyor

Ekonomideki sıkışmanın tüketici tercihlerine de yansımaya başladığı belirtiliyor. Rusya'nın en büyük perakende şirketlerinden X5 Group, vatandaşların düşük fiyatlı ve marketlerin kendi markalarını taşıyan ürünlere daha fazla yöneldiğine dikkat çekti.

X5 Group Başkanı Yekaterina Lobacheva, ülkede bisküvi tüketiminin neredeyse iki buçuk katına çıktığını belirterek, "Tatlı bir şey, küçük bir keyif ama çikolata ve diğer şekerleme ürünlerinden daha ucuz" dedi.

Tüketicilerin daha ucuz alternatiflere yönelmesi, reel gelirler üzerindeki baskının hanehalkı harcamalarına yansımasının göstergelerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Kremlin'in rezerv seçeneği masada

Rus hükümetinin mali baskıyı azaltmak için kullanabileceği bazı seçenekler bulunuyor. Bunlar arasında petrol ve doğal gaz şirketlerinden daha fazla vergi alınması, uluslararası piyasalardan borçlanılması veya yaptırımların dışında kalan merkez bankası rezervlerinin kullanılması yer alıyor.

Savaşın başlamasının ardından Rusya'nın yaklaşık 300 milyar dolarlık rezervi Batılı ülkeler tarafından dondurulmuştu. Rusya Merkez Bankası'nın ülke içinde veya yaptırım uygulamayan bölgelerde yaklaşık 300 milyar dolarlık ek rezerve sahip olduğu tahmin ediliyor.

Bu rezervlerin bütçe açığının finansmanında kullanılması mümkün görülse de böyle bir adımın Rusya Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadele politikasına duyulan güveni zayıflatabileceği belirtiliyor.

Ekonomik baskı savaşı bitirmeye yetmeyebilir

Uzmanlar, Rus ekonomisindeki bozulmanın tek başına Ukrayna savaşını sona erdirecek seviyeye ulaşmadığı görüşünde.

Peterson Institute for International Economics Kıdemli Araştırmacısı Elina Ribakova, petrol fiyatlarının mevcut seviyelerde kalmasının Moskova'ya önemli bir destek sağladığını belirtti.

Ribakova, Rusya'nın ekonomik nedenlerle savaşı sona erdirmesi için koşulların çok daha ağırlaşması gerektiğini belirterek, petrol fiyatlarının uzun süre 35-40 dolar seviyelerinde kalmasının hesapları değiştirebileceğini söyledi.

Kolyandr ise ekonomik koşulların kötüleşmesinin Kremlin'i savaşı sona erdirmek yerine çatışmayı daha fazla tırmandırmaya yöneltebileceği uyarısında bulundu. Rusya'nın bazı mali önlemlerle bütçedeki sorunları bir süre yönetebileceğini belirten Kolyandr, enflasyon, yüksek faizler ve askeri olmayan sektörlerdeki yavaşlamanın ekonomideki baskının giderek arttığını gösterdiğini ifade etti.