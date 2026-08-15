Savaşın faturası ağırlaştı: Pezeşkiyan petrol gelirlerindeki kaybı açıkladı

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İran basınında yer alan haberlere göre Pezeşkiyan, katıldığı bir toplantıda ülke ekonomisindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD'nin deniz ablukasına değinmeyen Pezeşkiyan, geçmişte ithal ürünlerin İran'a daha doğrudan güzergahlardan ulaştığını, bugün ise farklı yollar üzerinden ülkeye getirilebildiğini söyledi. Pezeşkiyan, güzergahların uzamasının ürünlerin nihai maliyetlerini yükselttiğini ifade etti.

Petrol satışlarındaki düşüşün devlet gelirlerine etkisine dikkati çeken Pezeşkiyan, "Bizim gelirimiz de azaldı. Eskiden petrol satıyorduk, şimdi satamıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sanayi tesislerindeki hasara dikkat çekti

Savaş sırasında sanayi tesislerinin de zarar gördüğünü belirten Pezeşkiyan, bunun ekonomik koşulları daha da zorlaştırdığını söyledi. Pezeşkiyan, "Bir sürü fabrikayı vurdular ve tahrip ettiler" dedi.

"Fabrikalardan vergi de toplayamıyoruz"

Sanayi tesislerinin zarar görmesinin vergi gelirlerini de düşürdüğünü ifade eden Pezeşkiyan, devletin söz konusu işletmelerin faaliyetlerini sürdürebilmesi için ayrıca destek sağlamak zorunda kaldığını belirtti.

Pezeşkiyan, "Fabrikalardan vergi de toplayamıyoruz, sadece o da değil üstüne onlara para da vermek zorundayız ki ayakta kalabilsinler" diye konuştu.

İran ekonomisinin karşı karşıya olduğu tabloyu değerlendiren Pezeşkiyan, "Sorunumuz kat kat arttı ve gelirimiz de azaldı" ifadelerini kullandı.