Rusya: Gazprom doğalgaz merkezi için Türkiye ile çalışıyor

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Rus devlet kanalı Rossiya-24'e verdiği mülakatta, küresel enerji sektöründeki gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

Petrol sektöründe sigorta ve dost ülkelere ödeme konularını çözüme kavuşturduklarını anlatan Novak, "Bu sayede mayıs-haziran aylarında durum istikrara kavuştu ve üretimimiz ocak-şubat seviyesine döndü. Şirketlerimiz lojistik planlarını yeniden yapılandırdı ve ödeme konularında anlaşma sağladı." diye konuştu.

Novak, Rusya'nın Ural petrolüne yaptığı indirimin zamanla azalacağını beklediklerini dile getirerek "İndirim oranı yılın başında yüksekti sonra yarı yarıya azaldı ve şimdi belirsizlik yüzünden tekrar arttı. Durumun istikrara kavuşacağından eminim." ifadesini kullandı.

Rusya'nın petrolde tavan fiyat uygulamasına katılan ülkelere petrol ve petrol ürünü tedarik etmeyeceğini vurgulayan Novak, "Petrol üretimimizi düşürmeye hazırız. Gelecek yılın başında üretimimizi günlük 500 ila 700 bin varil yani yüzde 5 ila 7 seviyesinde azaltabiliriz. Bu çok önemli bir miktar değil ancak böyle bir risk bulunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Novak, Şubat 2023'te ilave ambargoların devreye girmesiyle Avrupa'da petrol ürünlerinin fiyatlarında artış yaşanabileceğini söyledi.

Rusya'nın doğal gaz üretiminde düşüş

Novak, Avrupa'nın doğal gazda tavan fiyat uygulamasının mantık dışı olduğunu, bunun Norveç, Cezayir, ABD gibi ülkeleri etkileyeceğini belirterek "Bana öyle geliyor ki Avrupalı ortaklarımız bu tür araçların gazın yeniden dağıtılmasına yol açacağını tam olarak anlamıyorlar. Bu tür kısıtlamalarda kaynak başka pazarlar arar ve Avrupa'daki gaz likiditesi önemli ölçüde azalabilir." ifadesini kullandı.

Rusya'nın doğal gaz üretiminin bu yıl yüzde 18-20 seviyesinde düştüğünü anlatan Novak, "Ancak gaz endüstrimiz bu yıl 671 milyar metreküp gaz üretecek, bu büyük bir hacim. Bu hacmin yaklaşık 470 milyar metreküpü iç pazara tedarik edilmiş olacak." dedi.

Türkiye'de kurulması planlanan doğal gaz merkeziyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Novak şöyle konuştu:

"Sadece Rus tedarikçilerin değil, diğer ihracatçıların da dahil olacağı yeni bir platform oluşturmaktan bahsediyoruz. Şu anda bu konuda Türk meslektaşlarımız ve projeye katılabilecek diğer potansiyel ülkelerle aktif bir şekilde çalışıyoruz. Avrupa'ya şu anda gaz, güneyden Cezayir, Katar ve Azerbaycan tarafından tedarik edildiğinden prensip olarak sadece Rus tedarikçileri değil, aynı zamanda diğer ihracatçıları da içerecek bir tür merkez oluşturmaktan bahsediyoruz. Sanıyorum 2023'te karar alınacak."

Novak, Türkiye'deki merkezde fiyatların pazar koşullarına göre belirleneceğini vurgulayarak "Hollanda, İngiltere veya diğer ticaret platformlarında fiyatın nasıl oluştuğu net değil. Botların çalıştığı platformlara alternatif, piyasaya göre fiyat oluşturacak bir merkez oluşturmaktan bahsediyoruz." diye konuştu.