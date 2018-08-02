Rusya, Golan Tepeleri'ne askeri polis konuşlandıracak
Rusya, tartışmalı Golan Tepelerine sekiz gözlem noktası kuracak ve bölgede askeri polis görevlendirecek.
Rusya Savunma Bakanlığı Golan Tepeleri'nde olası herhangi bir provokasyondan kaçınmak için askeri polis konuşlandıracağını ve sekiz gözlem noktası kuracağını açıkladı.
Açıklama Interfax haber ajansında yer aldı.
TASS haber ajansında yer alan habere göre Rus büyükelçisi dün İranlı kuvvetlerin Suriye'deki ağır silahlarını İsrail'in işgal altındaki Golan Tepeleri'nden 85 kilometre uzaklığa geri çektiklerini ancak İsrail'in geri çekilmenin yetersiz olduğunu düşündüğünü söyledi.
Kaynak: Reuters