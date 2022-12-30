Rusya ile Çin'in ticaret hacmi rekora koşuyor

Putin ve Şi, çevrim içi gerçekleştirdikleri görüşmenin basına açık kısmında açıklamalarda bulundu.

Rusya ile Çin arasındaki ilişkilere değinen Putin, jeopolitik gerilimin arttığı koşullarda Rusya-Çin stratejik ortaklığının da istikrar sağlayıcı bir faktör olarak öneminin arttığını vurguladı.

Putin, şunları söyledi:

"İlişkilerimiz tüm sınavlardan geçmeyi başarıyor, olgunluk ve istikrar gösteriyor ve dinamik şekilde genişlemeye devam ediyor. Rusya ve Çin, olumsuz dış koşullara, bazı Batılı ülkelerce getirilen kısıtlamalara ve doğrudan yapılan şantajlara rağmen ticaret alanında rekor oranları sağlamayı başardı. İkili ticaret hacmi, bu yılın sonuçlarına göre yaklaşık yüzde 25 artacak. Bu ivme ile 2024 yılına kadar hedeflediğimiz 200 milyar dolar oranına planladığımız zamandan daha önce ulaşabileceğiz."

"Silahlı kuvvetler alanındaki iş birliğini güçlendirmeyi hedefliyoruz"

Rusya'nın bu yılın sonuçlarına göre Çin'e petrol ihraç eden ülkeler arasında lider haline geldiğine dikkati çeken Putin, "Çin'e boru hattı üzerinden doğal gaz sevkiyatında 2'nci, sıvılaştırılmış doğal gaz sevkiyatında ise 4'üncü sıradayız" dedi.

İki ülke arasındaki askeri teknik iş birliğinin önemine işaret eden Putin, "Bu, ülkelerimizin güvenliğine ve kilit bölgelerdeki istikrarın korunmasına katkı sağlıyor. Rusya ve Çin silahlı kuvvetleri arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Putin, Rusya ile Çin'in uluslararası platformlarda koordineli hareket ettiklerini belirterek, "bunun, uluslararası hukuk temelinde dünya düzeninin oluşturulmasına katkı sağladığını" dile getirdi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, şöyle devam etti:

"Batı'nın benzeri görülmemiş baskı ve provokasyonları karşısında küresel jeopolitik alandaki dönüşümün nedenleri, seyri ve mantığı ile ilgili benzer görüşlere sahibiz, ilkeli pozisyonlarımızı ve yalnızca kendi çıkarlarımızı değil, aynı zamanda gerçekten demokratik bir dünya düzeninden yana olan ve ülkelerin kendi kaderlerini özgürce belirleme hakkını savunan herkesin çıkarlarını savunuyoruz."

Şi'nin ilkbaharda Rusya'ya ziyaret gerçekleştirmesini beklediklerini dile getiren Putin, gerçekleşecek ziyaretin ikili ilişkilerin sağlam olduğunu tüm dünyaya göstereceğini vurguladı.

Şi Cinping: İkili ticaret hacmi 170 milyar doları aştı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ise, bu yılın ocak-kasım döneminde ikili ticaret hacminin 170 milyar doları aştığını ve bu rakamın geçen yıla göre daha yüksek olduğunu belirtti.

İki ülke arasında çeşitli alanlarda işbirliğinin geliştiğine dikkati çeken Şi, "Zor ve net olmayan uluslararası durum karşısında Rusya ile stratejik iş birliğini geliştirmeye, birbirimize kalkınma fırsatları sağlamaya ve halklarımızın yararına, dünyadaki istikrarın çıkarları doğrultusunda küresel ortaklar olmaya hazırız" ifadelerini kullandı.