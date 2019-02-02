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Rusya INF Anlaşması'nı askıya aldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ile Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı (INF) askıya aldıklarını açıkladı.

Rusya INF Anlaşması'nı askıya aldı
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Kaynak: AA

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Dunya.com

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