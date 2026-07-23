Rusya: Müzakerelere açığız, ancak Kiev savaş için teşvik ediliyor

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna krizinin barışçıl yollarla çözümüne yönelik müzakerelere açık olduğunu söyledi.

Peskov, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Filipinler'in başkenti Manila'da gerçekleştirdiği görüşmeyi olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi.

"ABD ile diyalog sürüyor"

Rusya ile ABD arasındaki diplomatik temasların devam ettiğini belirten Peskov, bu süreçte yeni bir ivme oluşmadığını ifade etti.

Peskov, "Amerikalılar ile mevcut kanallar üzerinden diyaloğumuzu sürdürüyoruz. Amerikan müzakerecilerin zaman bulup Moskova'ya gelmesini ve görüşmelerin devam etmesini umuyoruz." dedi.

"Kiev, Avrupa tarafından teşvik ediliyor"

Ukrayna krizinin çözümü için müzakere masasına açık olduklarını yineleyen Peskov, Kiev yönetiminin Avrupa ülkeleri tarafından savaşın sürdürülmesi yönünde teşvik edildiğini öne sürdü.

Peskov, "Müzakere sürecine açığız. Ancak Kiev yönetimi, Avrupa ülkeleri tarafından savaşın sürdürülmesi konusunda kışkırtılıyor. Bu koşullarda biz de özel askeri operasyonu sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan ile nükleer işbirliği değerlendirmesi

ABD ile Suudi Arabistan arasında imzalanan nükleer işbirliği anlaşmasına da değinen Peskov, tüm ülkelerin nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkına sahip olması gerektiğini söyledi.

Peskov, "Hem İran hem Suudi Arabistan hem de diğer ülkeler, nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkına sahip olmalı." değerlendirmesinde bulundu.

İran iddialarına yanıt

Kremlin Sözcüsü, Rusya'nın İran'a Orta Doğu'daki ABD üslerine yönelik saldırılar konusunda teknik destek ve istihbarat sağladığı yönündeki iddiaları da reddetti. Peskov, söz konusu iddialarla ilgili, "Bu şüphelerin yorumlanması için neden yok" ifadelerini kullandı.