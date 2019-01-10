Rusya Savunma Bakanlığından İdlib açıklaması
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından Suriye’nin İdlib kenti için yapılan açıklamada, Rusya’nın varlığına tehdit oluşturan unsurlar için gereğinin yapılacağı bildirildi.
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “İdlib, Suriye'nin en önemli terör üslerinden biri haline gelmiştir. Rusya, varlığına tehdit oluşturmaya başlayan bu konuda gerekli adımları atacaktır” ifadeleri kullanıldı. (İHA)
Suriye'nin İdlib kentinde ÖSO'ya bağlı gruplar ile el Kaide bağlantılı Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) arasında yoğun çatışmalar yaşanmış, HTŞ (eski adı el Nusra Cephesi), İdlib kent merkezi ve kırsalda birçok bölgeyi kontrol altına almıştı.
Son gelen bilgilere göre, iki taraf arasında anlaşmaya varılmış, ateşkes ilan edilmişti.