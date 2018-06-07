Rusya, Suriye'den çekilmeyi planlamıyor

07 Haziran 2018

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın şimdilik Suriye'den çekilmeyi düşünmediğini ve silahlı kuvvetlerin, Rusya'nın çıkarına olduğu sürece bu ülkede kalacağını açıkladı.

Putin bugün bir televizyon programına telefonla katılarak yaptığı açıklamada, "Şimdilik bu askeri güçlerin çekilmesini planlamıyoruz" dedi.

Putin ayrıca, Suriye'de Rus silahlı kuvvetlerinin katılacağı büyük askeri operasyonlara gerek kalmadığını ve Rus silahlı kuvvetlerinin gerektiğinde, uzun vadeli askeri tesisler kurmadıkları bu ülkeden hızla ayrılabileceklerini bildirdi.

Suriye'deki askeri harekatın Rus silahlı güçlerinin sınanması ve eğitilmesi için eşsiz bir fırsat olduğunu belirten Putin, militanlarla Suriye'de mücadele etmenin, onlarla Rusya'da uğraşmaktan daha iyi olduğunu söyledi.

Kaynak: AA