Rusya ve Almanya'dan ABD'nin vergi kararına tepki

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Oreşkin, ABD’nin yürüttüğü ticari politikaları eleştirerek, "Şu anda ABD’nin kendi ayağına sıkmasını izliyoruz. Bu politikalar nedeniyle tüm dünya ekonomisi de zarar görüyor" dedi.

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı Basın Servisinden yapılan açıklamaya göre Oreşkin, Dünya Ticaret Örgütü’nün Paris’te düzenlenen toplantısı kapsamında, ABD’nin son dönemdeki ticaret politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD’nin yürüttüğü politikayla, kendi ekonomisini yavaşlatacağını savunan Oreşkin, “Şu anda ABD’nin kendi ayağına sıkmasını izliyoruz. Bu politikalar nedeniyle tüm dünya ekonomisi de zarar görüyor. ABD yüzünden faiz oranları artacak, gelişmekte olan piyasalar daha sıkı finansman koşulları, ticaret kısıtlamaları ve küresel büyüme oranlarındaki yavaşlama nedeniyle zarar görecek.” ifadelerini kullandı.

Almanya'dan da tepki var