Rusya ve İran arasında kritik görüşme
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İran geçici Cumhurbaşkanı Muhammed Muhbir ile telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.
Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya ile İran arasında çeşitli alanlardaki ilişkiler ele alındı.
Görüşmede, iki ülkenin enerji sektöründe işbirliğinin gelişmesinden ve büyük ölçekli altyapı projelerinin hayata geçirilmesinden duyulan memnuniyet dile getirildi.
Putin görüşmede, İran halkına cumhurbaşkanlığı seçiminde başarılar dileyerek, Rusya-İran dostane ilişkilerinin gelişmeye devam edeceğini kaydetti.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin 19 Mayıs'ta helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından ülkede cumhurbaşkanlığı seçiminin 28 Haziran'da düzenlenmesi kararı alınmıştı.