Rusya ve Özbekistan anlaştı: Orta Asya'nın ilk nükleer santrali

Rusya ile Özbekistan arasında, Özbekistan’da düşük kapasiteli nükleer enerji santralinin inşasına ilişkin anlaşma imzalandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, görüşmeler Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Özbekistan ziyaretinde yapıldı.

Anlaşma kapsamında, iki ülke arasında devam eden hükümetler arası anlaşmanın genişletilmesi kararı alınarak Özbekistan'a düşük kapasiteli nükleer güç santrali inşa edilmesi için protokol imzalandı.

Santralin kurulacağı sahanın uygunluğu ve güvenliğinin halihazırda onaylanmış olması dolayısıyla projenin hayata geçme süresi önemli ölçüde kısalacak ve inşaat çalışmaları bu yaz başlayacak.

Proje, Özbekistan'ın Cizzak bölgesinde her biri 55 megavatlık 6 reaktörden oluşan 330 megavat kapasiteli bir nükleer güç santralinin inşasını kapsıyor.

Rosatom, tesisin inşası için genel yüklenici olacak ve inşaat çalışmaları için yerel şirketler de davet edilecek.

NGS’nin hayata geçirilebilmesi için Rosatom’un mühendislik bölümü Atomstroyexport AŞ ile Özbekistan Nükleer Enerjisi Ajansı Uzatom'a bağlı Devlet Üniter Şirketi "Nükleer Enerji Santralleri İnşaatı Direktörlüğü" arasında da bir sözleşme imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev Rosatom'un, küçük bir nükleer güç santralinin inşası için ilk ihracat sözleşmesini imzaladığını belirterek, anlaşmanın sadece ön anlaşma niteliği taşımadığını bu yaz inşaata başlanacağını kaydetti.

Uzatom Direktörü Azim Akhmedkhadjaev de tahminlere göre Özbekistan'da enerji kaynaklarına olan talebin 2050'ye kadar neredeyse iki katına çıkacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Enerji sisteminin istikrarlı bir şekilde işlemesi ve ekonomik kalkınma için ülkemizin yenilenebilir enerji kaynaklarının yanı sıra bir baz yük güç kaynağı sağlaması gerektiği açıktır. Hem büyük kapasiteli güç santralleri hem de küçük modüler reaktörler olmak üzere yeni nükleer projelere olan ilgide küresel bir artışa tanık oluyoruz. Rosatom ile iş birliğimizi genişletmenin enerji sektörümüzü ileri nükleer enerji teknolojileriyle güçlendireceğine inanıyoruz."