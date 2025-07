Rusya'nın doğusunda yer alan Kamçatka Yarımadası açıklarında 8,8 büyüklüğünde çok şiddetli bir deprem meydana geldi. Sarsıntının ardından başta Rusya ve Japonya olmak üzere Pasifik kıyılarındaki birçok bölge için tsunami uyarısı yapıldı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Petropavlovsk-Kamçatskiy kentinin 119 kilometre güneydoğusu olduğunu bildirdi. Depremin yerin 20 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

Ana sarsıntının ardından bölgede 6,9 ve 6,3 büyüklüğünde iki artçı deprem daha kaydedildi.

Whoahhhhh! Videos showing the shaking from the M8.7 earthquake that hit off the coast of Kamchatka, Russia 😱👀😱 pic.twitter.com/Q5dYAstWil — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) July 30, 2025

İşte dakika dakika olaya dair son gelişmeler ve yaşananlar:

08.44 | Tüm pasifik alarmda

Depremin ardından Hawaii'de de tsunami uyarısı verilmişti. Vali Josh Green acil durum ilan ederken, ABD Federal Acil Durum Yönetim Ajansı (FEMA) kıyı bölgelerinin derhal tahliye edilmesini istedi. Vatandaşlara "hemen harekete geçin" çağrısı yapılırken, tahliye güzergahlarının dalga sembolleriyle işaretlendiği belirtildi.

Japonya'nın kuzeyinden güneydoğusuna kadar uzanan Pasifik kıyıları için de 3 metreye kadar tsunami uyarısı yapıldı. Hokkaido Adası'ndan Wakayama eyaletine kadar olan bölgede yaşayanlara, "tüm uyarılar kaldırılana dek" tahliye çağrısında bulundu.

İlerleyen saatlerde Japonya kıyılarına 4 metrelik dalgalar ulaşırken Fukishima Nükleer Santrali de boşaltıldı.

ABD'nin California eyaleti kıyıları için tsunami uyarısı yapıldı. San Luis Obispo, Santa Barbara, Ventura ve Los Angeles kıyı bölgeleri için verilen tsunami risk seviyesi gözlem seviyesinden "uyarı"ya yükseltmişti.

A massive 8.7 magnitude earthquake rocks Russia’s Kamchatka Peninsula triggering 4m high tsunami waves.



Heavy losses in infrastructures.



Evacuations underway across Kamchatka and Japan’s eastern coast.



Worst quake in decades! #Earthquake #Tsunami pic.twitter.com/zaE9bCwe86 — Sunanda Roy 👑 (@SaffronSunanda) July 30, 2025

08.32 | 2012'deki tsunami simülasyonu tekrar gündem oldu

2011 yılında "Büyük Doğu Japonya depremi" olarak kayıtlara geçen Japonya'nın doğu kıyılarının açıklarında 7.3 şiddetinde bir deprem meydana gelmişti. Deprem ve tsunami sonucunda 19.759 kişi hayatını kaybetmiş, 6.242 kişi yaralanmış ve 2.553 kişi kaybolmuştu.

Depremin ardından oluşan tsunami 2012 yılında Japon bilim insanları tarafından simüle edilmiş, oluşan tsunamilerin Pasifik Okyanusu'nda kıyıları bulunan ülkelere yönelik etkisi çarpıcı bir şekilde gözler önüne serilmişti.

8.8 büyüklüğündeki deprem sonrası simülasyon görüntüleri sosyal medyada tekrardan gündem oldu.

08.12 | Kayıt altına alınan en büyük 6. deprem oldu!

Dünyada kayıt altına alınan en büyük 10 depremin 9'u Pasifik Ateş Çemberi'nde meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) verilerine göre deprem tarihte meydana gelen en şiddetli 6. deprem oldu. Kamkatça kıyılarında en son büyük deprem 1952 yılında gerçekleşmiş. Depremin büyüklüğü ise 9.0 olarak ölçülmüştü.

Pasifik Ateş Çemberi nedir?

Sismik hareketliliğin yoğun olduğu Pasifik Ateş Çemberi üzerindeki Kamçatka Yarımadası, dünyanın en aktif deprem ve volkan kuşaklarından biri olarak biliniyor. Dünya'daki depremlerin yüzde 90'ı ve büyük depremlerin ise yüzde 80'i bu bölgede meydana geliyor.

08.12 | Bölgede acil durum ilan edildi

Rusya'nın Sahalin Bölge Valiliği, deprem ve tsunaminin yaşandığı Kamçatka bölgesinde acil durum ilan edildiğini duyurdu.

07.39 | Tsunaminin ilk vurduğu kıyı su altında kaldı

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Kamçatka'daki depremin ardından meydana gelen tsunami nedeniyle Severo-Kurilsk şehrinin bir kısmının sular altında kaldığını bildirdi.

07.32 | Hawaii'de tsunami alarmı verildi

ABD'de Hawaii Valisi Josh Green, Rusya'nın doğusundaki Kamçatka Yarımadası yakınlarında meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki depremin ardından eyaleti vurması öngörülen tsunaminin belirli bölgelerle sınırlı kalmayıp "adaların etrafını saracağını" belirterek, vatandaşlara kıyı bölgelerini derhal tahliye etme çağrısı yaptı.

06.20 | İlk dalgalar kıyıya ulaştı

Rusya’nın doğusunda, Kamçatka açıklarında meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami dalgaları Severo-Kurilsk kıyılarını vurdu. Tsunami nedeniyle Severo-Kurilsk kentinin bir kısmı sular altında kaldı.

06.19 | Trump: Güçlü ve güvende kalın

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından konuya ilişkin mesaj paylaştı.

Alaska ve ABD Pasifik kıyısı için ise "Tsunami İzleme" durumunun geçerli olduğunu belirten Trump, en güncel bilgiler için "tsunami.gov" adresinin ziyaret edilmesi çağrısında bulunarak Trump, "Güçlü ve güvende kalın" ifadelerini kullandı.

05.13 | Rusya 8.8 ile sallandı

Rusya'nın doğusunda Kamçatka Yarımadası'nda son yılların en büyük depremlerinden biri meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün yarımadadaki Petropavlosvk-Kamçatskiy kentinin 119 kilometre güneydoğusu olduğu belirtildi.

Açıklamada, depremin 20 kilometre derinlikte meydana geldiği, büyüklüğünün 8,8 olduğu aktarıldı.

Mega depreme ilişkin anlar ise işte bu şekilde kameralara yansıdı: