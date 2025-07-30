Rusya'da 8,8'lik deprem volkanı tetikledi! Klyuchevskoy Yanardağı harekete geçti

Rusya'nın Kamçatka Yarımadası açıklarında, Petropavlovsk-Kamçatskiy'in 119 km güneydoğusunda 8,8 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'ne (USGS) göre, yerin 20 km derinliğinde gerçekleşen bu sarsıntı, tarihin en güçlü 6. depremi olarak kayıtlara geçti.

Interfax haber ajansının aktardığına göre depremin ardından bölgedeki Klyuchevskoy Volkanı patlamaya başladı. Kamçatka Şubesi Birleşik Jeofizik Servisi (BJS) RAE, Çarşamba akşamı Telegram kanalında “Şu anda Klyuchevskoy'un patlaması devam ediyor” duyurusunu yaptı. “Kirişeva” sismik istasyonundan gelen fotoğraflar, volkanın aktif olduğunu gözler önüne serdi.

Yetkililer, volkanın deniz seviyesinden 3 kilometre yükseğe kül saçtığını duyurdu. Bir ay kadar önce başlayan hareketlilikle kraterde yeni bir koni oluştuğu ve lav ile kül çıkışlarının aralıksız devam ettiği belirtildi.

Klyuchevskoy, Avrasya’nın en faal ve yüksek volkanlarından biri olarak tanınıyor. 4.850 metre yüksekliğiyle Kamçatka'da 4 bin 500 kişinin yaşadığı Klyuçi köyüne 30 kilometre uzağında yer alıyor.

Fukuşima Nükleer Santrali tahliye edildi

Pasifik Ateş Çemberi'nde, 1952'deki 9,0'lık depremden sonra en büyük sarsıntı olarak öne çıkan olay, artçı sarsıntıları da beraberinde getirdi. 6,9 ve 6,3 büyüklüğündeki artçılar kaydedildi. Japonya'da Hokkaido'dan Wakayama'ya uzanan kıyılar için 3 metrelik tsunami uyarısı yapıldı; 4 metrelik dalgalar kıyıları vurdu ve Fukuşima Nükleer Santrali tahliye edildi. Klyuchevskoy çevresinde hava yolu rotaları bulunmuyor, ancak bölgedeki gelişmeler endişeyle takip ediliyor.