Rusya'da akaryakıt piyasası alarmda: Hükümetten "kontrol altında" mesajı

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Rusya Enerji Bakan Yardımcısı Pavel Sorokin, ülkedeki akaryakıt piyasasında yaşanan sorunların yönetilebilir seviyede olduğunu belirterek, sürecin devlet kurumları tarafından yakından takip edildiğini söyledi.

Moskova'da, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak'ın başkanlığında gerçekleştirilen koordinasyon toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Sorokin, yakıt dağıtımında önceliğin tarım üreticileri, kuzey bölgeleri, Sibirya ve Uzak Doğu'ya verildiğini ifade etti.

Öncelik tarım ve kritik bölgelere

Sorokin, vatandaşların ve bölgesel ekonomilerin olumsuz etkilenmemesi amacıyla ihtiyaç duyulan ilave yakıt miktarının belirlendiğini kaydetti.

Sorokin, "Durum şu anda tamamen kontrol altında. Hangi bölgelerde sıkıntılar yaşandığını net biçimde biliyor ve sorunları hızlı şekilde çözüyoruz. Kimse durumun kolay olduğunu söylemiyor ancak tüm tarafların aktif çalışmaları sayesinde kontrolü sürdürüyoruz." dedi.

Kapsamlı önlemler devreye alındı

Yetkililerin yalnızca tek bir tedbirle hareket etmediğini vurgulayan Sorokin, üretimin azami seviyeye çıkarılması, alternatif yakıt tedarik yollarının devreye alınması, sevkiyat sürelerinin azaltılması ve petrol ürünlerinin taşınmasında lojistik öncelik sağlanması gibi birçok uygulamanın eş zamanlı yürütüldüğünü söyledi.

Rafineri saldırıları piyasayı etkiledi

Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla Rusya'daki petrol rafinerilerine yönelik saldırılarının ardından ülkedeki çok sayıda tesis bakım sürecine alınmıştı. Bu gelişme sonrası Moskova ve St. Petersburg'un da aralarında bulunduğu çeşitli bölgelerde akaryakıt satışına yönelik bazı kısıtlamalar uygulanırken, Rus hükümeti benzin ve dizel yakıt ihracatını da geçici olarak durdurmuştu.