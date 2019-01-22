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Rusya’da bombardıman uçağı iniş sırasında kaza yaptı: 2 ölü

Rusya’da bombardıman uçağının inişi esnasında meydana gelen kazada mürettebattan iki kişi öldü.

Rusya’da bombardıman uçağı iniş sırasında kaza yaptı: 2 ölü
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Rusya’nın Murmansk bölgesinde bombardıman uçağının inişi esnasında meydana gelen kazada mürettebattan iki kişi öldü.

Ria haber ajansına göre, Murmansk bölgesinde Olenegorsk havaalanına yerel saat ile 13.40’ta Hava Kuvvetlerine ait Tu-22M3 model bombardıman uçağı sert iniş yaptı.

Uçağın mühimmatsız uçuş yaptığı belirtilirken, kaza sonucunda mürettebattan 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Değişken kanat yapısına sahip Rus yapımı Tu-22M3 model bombardıman uçağı uzun menzilli ve süpersonik özelliğe sahip olmasıyla biliniyor.

Geçen hafta Rusya'nın doğusunda Japon Denizi üzerinde iki Rus Su-34 savaş uçağı havada çarpışarak düşmüştü. 

Kaynak: AA

rusya
Dunya.com

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