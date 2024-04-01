Rusya'da kafede patlama

Rusya'nın Voronezh kentindeki Orta Asya temalı bir kafede 1 Nisan Pazartesi günü bir patlama yaşandı.

Rusya basını, yerel polise dayandırdığı haberleriyle patlamayı duyururken Zvezda yayın kuruluşunun paylaştığı görüntülerde, Lenin Sokağı'ndaki 'Eastern Tea House' (Doğu Çay Evi) isimli kafenin camlarının kırıldığı görüldü.

Reuters haber ajansının aktardığına göre, Rusya'nın devlet haber ajansı RIA, polisin ülkenin güneyindeki kafede hasar meydana geldiği yönündeki haber ve ihbarları incelediğini söylediğini bildirdi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığı netlik kazanmadı. Mash medya grubu ise konuya ilişkin haberinde, kafeye bugün erken saatlerde saldırı düzenlendiğini ve saldırı esnasında kafede kimsenin bulunmadığını aktardı.