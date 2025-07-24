Rusya'da kaybolan yolcu uçağının enkazı bulundu! Kazada kurtulan olmadı

Rusya'nın uzak doğusundaki Amur bölgesinde, radardan kaybolan An-24 tipi yolcu uçağının enkazına ulaşıldı. Yaklaşık 16 kilometre mesafede, Tynda kenti yakınlarında bir tepede bulunan uçağın tamamen parçalandığı belirtildi.

Uçaakta 5 çocuk vardı

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Angara Havayolları'na ait uçağın Blagoveşçensk kentinden kalkarak Tynda Havalimanı'na iniş yapmaya çalıştığı sırada kaybolduğunu açıkladı. Uçakta 43 yolcu ve 6 mürettebat bulunuyordu. Amur bölge valisi Vasily Orlov tüm gerekli kaynakların uçağı bulmak için seferber edildiğini açıklarken yolcular arasında beş çocuğun da yer aldığını ifade etti.

Rus basını: Kazada kurtulan olmadı

Kısa süre sonra yapılan açıklamada, Rusya Sivil Havacılık Kurumu'na ait bir helikopterin yanan gövde parçalarını tespit ettiği bildirildi. Rus basınında yer alan haberlere göre kazadan kurtulan olmadı.

TASS haber ajansı, sivil savunma merkezinin açıklamasına dayandırdığı haberinde, enkazın yoğun ormanlık alanda bulunduğunu, olay yerinden gelen görüntülerde uçağın parçalarının hâlâ yanmakta olduğu bilgisini aktardı.

Uçuşun, Rusya’nın güneydoğusundaki Habarovsk’tan başlayıp Blagoveşçensk üzerinden Tynda’ya yapılan seferin son ayağı olduğu kaydedilirken ilk değerlendirmelere göre kazanın nedeninin kötü hava koşullarında pilotaj hatası ya da teknik bir arıza olduğu belirtiliyor.

Uçak daha önce birçok kez kazaya karışmış

Kazaya karışan Antonov An-24 tipi uçağın yaklaşık 50 yıllık olduğu ve geçmişte de bazı kazalara karıştığı biliniyor. 2019 yılında Nizhneangarsk Havalimanı'na iniş sırasında pistten çıkan bir An-24RV tipi uçakta iki mürettebat yaşamını yitirmişti. 2011 yılında ise bir başka Angara An-24 uçağı Sibirya’daki Ob Nehri’ne düşmüş, kazada yedi yolcu hayatını kaybetmişti.