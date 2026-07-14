Rusya'da petrol krizi: Rafineriler peş peşe devre dışı kaldı

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Rusya'da, Ukrayna'nın İHA saldırıları petrol sektöründe son yılların en büyük daralmalarından birine yol açtı.

21 yılın en düşük seviyesi

Emtia veri şirketi Kpler'in yayımladığı verilere göre, Rus rafinerilerinin ham petrol işleme hacmi günlük yaklaşık 3,8 milyon varile gerileyerek son 21 yılın en düşük seviyesini gördü.

Şirketin analizine göre, temmuz ayında planlı bakım çalışmalarıyla birlikte saldırılardan etkilenen rafineri kapasitesi günlük yaklaşık 4,3 milyon varil seviyesinde bulunuyor. Bu durum, Rusya'nın toplam rafinaj kapasitesinin yaklaşık yüzde 58'inin doğrudan ya da dolaylı olarak etkilendiğini gösteriyor.

Kpler, üçüncü çeyrek boyunca rafineri faaliyetlerinin zayıf kalmayı sürdüreceğini, ağustos ayında ise bakım çalışmalarının azalmasıyla günlük yaklaşık 4,3 milyon varile sınırlı bir toparlanma yaşanabileceğini öngörüyor. Ancak devam eden İHA saldırılarının bu beklenti üzerinde önemli bir risk oluşturduğu belirtiliyor.

25 rafineri hedef alındı

Verilere göre, Ağustos 2025'ten bu yana Rusya'da en az 25 rafineri Ukrayna'nın drone saldırılarından etkilendi. Saldırılarda yalnızca ham petrol damıtma üniteleri değil, yakıt üretiminde kritik öneme sahip ikincil işleme tesisleri, depolama tankları, boru hatları ve lojistik altyapı da hasar gördü.

Fiilen devre dışı kalan günlük 1,5 ila 2 milyon varillik işleme kapasitesinin hem Rusya'nın akaryakıt üretimini hem de küresel petrol ürünleri piyasasını etkilemesi beklenirken saldırıların sürmesi halinde, Rus enerji sektöründeki toparlanmanın beklenenden daha uzun sürebileceği değerlendiriliyor.