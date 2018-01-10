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Rusya'da yıllık enflasyon yüzde 2,5'e geriledi

Rusya’da yıllık enflasyon 2017’de yüzde 2,5’e geriledi.

Rusya'da yıllık enflasyon yüzde 2,5'e geriledi
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Rusya’da yıllık enflasyonun 2017’de yüzde 2,5’e gerilediği bildirildi.

Rusya Federal İstatistik Kurumu (Rosstat) tarafından yayınlanan verilere göre, Aralık 2017’de aylık enflasyon yüzde 0,2’den yüzde 0,4’e çıktı.

Ülkede yıl sonu itibarıyla yıllık enflasyon ise 2016’ya kıyasla yüzde 5,4’ten yüzde 2,5’e geriledi, gıda fiyatları yıllık bazda geçen yıl yüzde 1,1 arttı.

Petrol fiyatlarındaki düşüş ve yaptırımların etkisiyle Rusya’da enflasyon 2015’te yüzde 12,9 olarak gerçekleşmişti.

Rusya’nın Türkiye’den kısıtlı miktarda ithal ettiği domatesin fiyatı ise geçen yıl, bir önceki yıla göre yüzde 20,8 yükseldi.

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Kaynak: AA

Rusya enflasyon

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