Rusya'da yolcu uçağı düştü
Moskova'daki Domodedovo Havalimanı'ndan havalanan ve içinde 71 kişinin bulunduğu yolcu uçağı düştü. Bir yetkili, uçağın enkazının bulunduğunu ve kurtulan olmadığını söyledi.
Rusya'nın başkenti Moskova'daki Domodedovo Havalimanı'ndan havalanan ve içinde 71 kişinin bulunduğu Saratov Havayolları'na ait yolcu uçağının, kalkıştan 2 dakika sonra radardan kaybolduğu açıklandı.
TASS haber ajansına konuşan bir yetkili, düşen uçağın enkazının bulunduğunu ve kurtulan olmadığını söyledi.
Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kazakistan sınırındaki Orsk kentine giden Antonov An-148 tipi uçağın, havalandıktan hemen sonra Moskova'nın güneydoğusundaki Ramenskoye bölgesine düştüğü aktarıldı.
65 yolcu, 6 mürettebat
Domodedovo Havalimanı'ndan bir kaynak da, uçaktaki 71 kişinin 65'nin yolcu, 6'sının da mürettebat olduğunu belirtti. Rusya Ulaştırma Bakanı Maksim Sokolov'un bölgeye gittiği, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
Sosyal medyada uçağın enkazından görüntüler paylaşıldı.
#6W703: First VIDEO from Russian plane crash site emerges online https://t.co/vjI0L0cHCj pic.twitter.com/Gc1fQN5OAR— RT (@RT_com) February 11, 2018
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in düşen uçaktaki yolcuların yakınlarına başsağlığı dilediğini aktardı.