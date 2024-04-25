Rusya'daki konser salonu saldırısında 'kripto para' iddiası

Rusya Federal Mali İzleme Servisi Başkanı Yuri Chikhanchin, Moskova'nın dışındaki Crocus Belediye Binası'ndaki konser salonuna düzenlenen terör saldırısının düzenlenmesinde çeşitli ülkelerin vatandaşlarının yer aldığını ve saldırıyı finanse etmek için kripto para kullandıklarını söyledi

Rus haber ajansı TASS'ta yer alan habere göre Chikhanchin, "Soruşturma hala devam ediyor, ancak ilk sonuçları, bir dizi ülkenin vatandaşlarının terör saldırısının düzenlenmesinde yer aldığını açıkça ortaya koyuyor. Saldırı çok sayıda finans kuruluşu aracılığıyla finanse edildi ve kripto para da dahil olmak üzere çeşitli araçlar kullanıldı" açıklamasında bulundu.

Saldırının karmaşık bir şekilde planlandığını söyleyen Chikhanchin, saldırının ardından pek çok ülkenin Rusya'ya yardımcı olmaya istekli olduğunu söylediğini hatırlattı.

22 Mart akşamı, konser salonuna düzenlenen saldırıda 144 kişi öldü, 551 kişi de yaralandı. Saldırının dört faili ve saldırı ile bağlantılı olduğu düşünülen bir kişi gözaltına alındı. Soruşturma komitesi, saldırganların Ukrayna milliyetçileri ile bağlantılı olduklarına dair kanıt bulduğunu açıkladı.