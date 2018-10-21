Rusya'dan ABD'ye çekilme tepkisi

21 Ekim 2018

ABD'nin 1987’de Sovyetler Birliği ile imzalanan Orta ve Kısa Menzilli Füzeler Anlaşması’ndan çekileceğini açıklayan Başkan Donald Trump'a ilk yanıt Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov'dan geldi.

Sputnik'te yer alan haberde, Trump'ın söz konusu açıklaması ve ABD'nin şantaj girişimlerinden endişe duyduklarını dile getiren Ryabkov, Moskova'yı stratejik istikrar konusunda taviz vermeye ikna etmeye çalışan Washington'ın bu eylemlerini kınadı.

Ryabkov, Rusya'nın anlaşmayı ihlal ettiğine dair suçlamaların ise temelsiz olduğunu belirterek, bu suçlamalarla ABD'nin kendi ihlallerini örtbas etmeye çalışıyor izlenimi yarattığı söyledi.

ABD'nin anlaşmalardan tek taraflı olarak çekilmesi halinde Rusya'nın askeri seçenekler de dahil bir dizi karşı önlem alacağını vurgulayan Rybakov, Orta ve Kısa Menzilli Füzeler Anlaşması ile ilgili sorunların çözülmesi için ABD ile diyalogda ısrarcı olacaklarını da belirtti.

ABD Başkanı Trump, dün ülkesinin, Rusya ile imzaladığı 'Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekileceğini açıklamıştı.

Trump, "Yıllardır ihlal ediyordu ve (önceki) Başkan Barack Obama'nın neden bu konuyu müzakere etmediğini ya da neden anlaşmadan çekilmediğini bilmiyorum." dedi.

ABD Rusya ile imzalanan nükleer anlaşmadan çekiliyor