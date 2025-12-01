Rusya'dan Çin vatandaşlarına vizesiz seyahat izni

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin vatandaşlarına yönelik vize uygulamasının kaldırılmasını öngören kararnameyi imzaladı. Putin'in onayladığı düzenleme, ülkenin resmi hukuk bilgi sisteminde yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararnameye göre Çin vatandaşları, 14 Eylül 2026'ya kadar Rusya'ya 30 güne kadar vizesiz giriş yapabilecek. Böylece iki ülke arasında karşılıklı vize muafiyeti sağlanmış oldu. Çin de yıl içerisinde Rus vatandaşlarına yönelik vize zorunluluğunu kaldırmıştı.

Uçak bileti taleplerinde artış

Rus turizm sektörü temsilcileri, Çin'in attığı adım sonrası bu ülkeye yönelik uçak bileti taleplerinde yüzde 30'un üzerinde artış yaşandığını bildirmişti.