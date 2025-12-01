Rusya'dan Çin vatandaşlarına vizesiz seyahat izni
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararnameyle Çin vatandaşlarına yönelik vize uygulaması 14 Eylül 2026'ya kadar askıya alındı. Çinliler artık Rusya'ya 30 güne kadar vizesiz giriş yapabilecek. Karşılıklı vize muafiyetinin sağlanması iki ülke ilişkilerini güçlendirirken, Çin'in benzer adımının ardından uçak bileti taleplerinde yüzde 30'u aşan artış yaşandığı bildirildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin vatandaşlarına yönelik vize uygulamasının kaldırılmasını öngören kararnameyi imzaladı. Putin'in onayladığı düzenleme, ülkenin resmi hukuk bilgi sisteminde yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Kararnameye göre Çin vatandaşları, 14 Eylül 2026'ya kadar Rusya'ya 30 güne kadar vizesiz giriş yapabilecek. Böylece iki ülke arasında karşılıklı vize muafiyeti sağlanmış oldu. Çin de yıl içerisinde Rus vatandaşlarına yönelik vize zorunluluğunu kaldırmıştı.
Uçak bileti taleplerinde artış
Rus turizm sektörü temsilcileri, Çin'in attığı adım sonrası bu ülkeye yönelik uçak bileti taleplerinde yüzde 30'un üzerinde artış yaşandığını bildirmişti.