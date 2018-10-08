Rusya'dan Hollanda'ya nota

08 Ekim 2018

Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı, Hollanda Büyükelçisi Rene Jones-Bos'a Rusya'ya karşı siber saldırı suçlamaları ile ilgili nota verdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Hollanda'nın siber saldırı iddialarını provokasyon olarak nitelendirdi. Bakanlık, “Hollanda Büyükelçisi Rene Jones-Bos'e 4 Ekim'de alınan notaya yanıt olarak bir Rusya notası verildi. Bu girişim, Kimyasal Silahlar Sözleşmesi ve Birleşmiş Milletler ilkelerini ihlal eden bir provokasyon olarak görülüyor” açıklamasını yaptı.

Kaynak: İHA