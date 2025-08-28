Rusya'dan Kiev'e büyük saldırı! Konutlar yerle bir oldu: 3'ü çocuk 12 kişi öldü

Ukrayna'nın başkenti Kiev, dün gece yoğun bombardımanla sarsıldı. Gece boyunca patlamalar gökyüzünü aydınlatırken, birçok bölgede konutlar ve altyapı tesisleri ağır hasar gördü.

3'ü çocuk 12 kişi hayatını kaybetti

Kiev Askerî İdaresi Başkanı Tymur Tkaçenko, saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 12'ye çıktığını açıkladı. BBC'nin aktardığına göre hayatını kaybedenler arasında 2, 14 ve 17 yaşlarında üç çocuğun da bulunduğu belirtildi. İlk açıklamalarda ölü sayısının 10 olduğu bildirilmişti.

Halk sığınaklara indi

Fransız haber ajansı AFP muhabirleri, kentte şiddetli patlamaların olduğunu ve gökyüzünde dumanların yükseldiğini aktardı. En az bir füze hava savunma sistemlerince düşürüldü. Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, saldırıların 'başkente yönelik büyük bir saldırı' olduğunu belirterek halkı sığınaklarda kalmaya çağırdı. Yaklaşık 100 kişinin geceyi metro istasyonunda geçirdiği, bazılarının uyku tulumlarında yattığı, bazılarının ise evcil hayvanlarını yanına aldığı bildirildi.

Binalar yıkıldı, kurtarma çalışmaları sürüyor

Kliçko, Darnytsky, Dniprovskyi, Şevçenkivskyi, Holosiivskyi ve Desnianskyi bölgelerinde çok sayıda binanın hasar gördüğünü söylerken "Darnytsky bölgesinde beş katlı bir bina tamamen yıkıldı. Ekipler enkaz altında kalanlar için arama-kurtarma çalışması yürütüyor. Kent merkezindeki bir alışveriş merkezi vuruldu, yanında bulunan konutlar da zarar gördü" dedi.