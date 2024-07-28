Rusya'dan küresel borç krizini önleme çağrısı

Brezilya'da düzenlenen G20 ülkeleri merkez bankaları başkanları ve maliye bakanları toplantısında, maliye bakanları küresel ekonomideki durumu, uluslararası vergilendirme reformunu, sürdürülebilir finansmanı, artan borç kırılganlığını ve çok taraflı kalkınma bankalarının reformunu ele aldı.

Rusya Maliye Bakanlığı, 25-26 Temmuz tarihlerinde gerçekleşen toplantıda artan küresel kamu borçlarıyla birlikte daha da kötü hale gelen durumla ilgili olarak, sistemli bir borç krizinin yaklaşmasından kaçınılması gerektiğini söyledi.

Ria Novosti'de yer alan habere göre, Rusya Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Toplantı katılımcıları, temel riskler arasında artan küresel borç ve yüksek seviyelerdeki bütçe açıkları, sürekli yüksek enflasyon ve buna bağlı mali riskler, jeopolitik çalkantıların ortasında dalgalanan emtia fiyatları, ülkeler arasındaki parçalanma ve zayıflayan ticari bağlara dikkat çekti" denildi.

Açıklamada, Rusya Maliye Bakan Yardımcısı Ivan Çebeskov'un "Borç servisi giderek daha pahalı hale gelirken, borçla ilgili zorluklar yaşayan ülkelerin çoğunun düşük ve orta gelirli olduğunu unutmayalım. Bu da kalkınma, yapısal reformlar, ekonominin en önemli sektörlerinin finansmanı ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılması için gerekli kaynakların aktarılmasını imkânsız hale getiriyor" sözlerine dikkat çekildi.

Çebeskov'un "Borçların yeniden yapılandırılmasıyla ilgili sorunların çözülmesinin yanı sıra, sistemli bir borç krizinin yaklaşmasını önlemek için ortak kapsamlı eylemler gereklidir" ifadelerine açıklamada yer verildi.

G20 toplantısının sonuç raporunda "Brezilya yapıcı yaklaşımı sayesinde Şubat 2022'den bu yana ilk kez G20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarının dünyadaki jeopolitik duruma ilişkin değerlendirmeler içermeyen ve sadece mali konulara odaklanan bir bildiri kabul etmesini sağladı" denildi.

G20 ülkeleri, Şubat 2022'den bu yana dünyadaki jeopolitik durumu değerlendirmeden sadece mali konulara ilişkin bir bildiri kabul edilen ilk toplantıyı gerçekleştirdi.