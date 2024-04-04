Rusya'dan 'Mir' iddiası: 'ABD baskı yapıyor'

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, yabancı bankaların Rus Mir kartlarını kabul etmemelerini ABD'nin açık baskı ve tehditlerinin bir sonucu olarak nitelendirdi.

Ria Novosti'de yer alan iddiada Peskov, "Bu, başta ABD olmak üzere tamamen gizli baskı ve tehditlerin bir sonucudur ve elbette ülkeler mali yapılarına karşı hem birincil hem de ikincil yaptırımlardan korkmaktadır" dedi.

Peskov, Rusya'nın bu ülkelerin mali sistemlerine yönelik yaptırım risklerini en aza indirecek algoritmalar üzerinde çalışmak üzere Mir kartlarının kullanımı konusunda farklı ülkelerle diyaloğu sürdürdüğünü kaydetti.