Rusya'dan NATO'ya: Yapıcı diyalog, helikopterler ve tanklar değildir

03 Ağustos 2018

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Gürcistan’ın NATO ile ortak düzenlediği 'Noble Partner 2018' tatbikatının Karadeniz bölgesinde istikrarı artırmak için yapıldığı açıklamasına katılmadıklarını açıkladı.

Düzenlediği basın toplantısında Zaharova, “Gürcistan Savunma Bakanlığı da dâhil olmak üzere, bu tatbikatların Karadeniz bölgesinde istikrarı ve güvenliği teşvik etmeyi amaçladığı açıklamalarını kabul edemeyiz. Yapıcı diyalog, helikopterler ve tanklar değildir" dedi.

Öte yandan Zaharova, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert’in, sosyal medya sitesi Facebook’un ABD dışından kontrol edilen bazı hesapları silme kararından memnun oldukları açıklamasına da tepki gösterdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, bu tür eylemlerin Rusya ve ABD arasındaki ilişkileri zayıflattığını söyledi. Zaharova, Moskova'nın ABD seçimlerine müdahale ettiği yönündeki iddiaların iki ülkenin ilişkilerini baltaladığını belirterek, "Bu iddialar, ABD siyasi sistemini alay konusu yapıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Zaharova, “ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından 1 Ağustos'ta yapılan açıklamada, sosyal ağlar aracılığıyla Amerikanların üzerinde bir dış etkinin var olduğu iddiasıyla katılaştığı için çok üzüldük. ABD Dışişleri Bakanlığı elbette Rusya'yı suçladı” ifadelerini kullandı. Zaharova, ABD’nin hiçbir kanıt gösterilmeden Rusya’yı 'düşman' ilan ettiğini iddia etti.

Kaynak: İHA