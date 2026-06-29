Rusya'dan Twitch, Telegram ve Pinterest'e para cezası

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Rusya'da Twitch, Telegram ve Pinterest'e, yasaklı içeriklere ilişkin yükümlülükleri yerine getirmedikleri gerekçesiyle toplam yaklaşık 136 bin dolar (10,5 milyon ruble) para cezası verildi.

Platformlar hakkında açılan davalar, başkent Moskova'daki Taganskiy Bölge Mahkemesi'nde görüldü.

Mahkeme, söz konusu platformlarda yasaklı içeriklerin kaldırılmadığı ve bu nedenle yasal yükümlülüklerin yerine getirilmediği kanaatine vardı.

Karar kapsamında Twitch, Telegram ve Pinterest'e ayrı ayrı yaklaşık 45 bin dolar (3,5 milyon ruble) para cezası kesildi.

Yabancı platformlara baskı sürüyor

Rusya'da yabancı sosyal medya platformlarına, yasaklı içerikleri kaldırmadıkları ve ülkedeki yasal düzenlemelere uymadıkları gerekçesiyle daha önce de çeşitli para cezaları uygulanmıştı.

Öte yandan, yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle Telegram Rusya'da tümüyle engellenirken, Twitch'e de zaman zaman erişim kısıtlamaları getiriliyor.