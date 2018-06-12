Rusya'dan zirve yorumu: Şeytan ayrıntıda gizlidir
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Singapur'daki zirveyi olumlu bulduklarını söyledi ancak, “Ancak şeytan ayrıntıda gizlidir" yorumunu yaptı.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rus TASS haber ajansına yaptığı açıklamada, Singapur'daki Trump-Kim görüşmesini 'olumlu' olarak değerlendirdi.
"İleriye yönelik atılan bu adımdan memnun olmamamız mümkün değil ancak şeytan ayrıntıda gizlidir.” ifadelerini kullanan Ryabkov, Rusya’nın Kore Yarımadası'nda somut çözüm için Kuzey ve Güney Kore ile Rusya, Çin, Japonya ve ABD'den oluşan 6'lı müzakere formatının yeniden talep edileceğini umduklarını kaydetti.
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