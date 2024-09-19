Rusya'nın en zengin kadınını ölümle burun buruna getiren ortaklık

Kurduğu e-ticaret sitesi Wildberries ile Rusya’nın en zengin kadını olan Tatyana Bakalchuk, bir süredir eski eşi ile şirket içinde iç kriz yaşıyordu. Temmuz ayında boşanma davası açarak eşinden ayrılan Tatyana Bakalchuk, aynı tarihlerde şirketin Rusya merkezli Russ Outdoor ile birleşme planını duyurmuştu.

Kremlin Sarayı'nın hemen karşısında kanlı çatışma

Forbes'in haberine göre; bu ortaklığa karşı çıkan Tatyana Bakalchuk’un, eski eşi Vladislav Bakalchuk’u, Kremlin Sarayı'nın hemen karşısındaki şirketin genel merkezine silahlı bir grupla baskın düzenledi. Güvenlik güçleri ile çıkan çatışmada en az iki kişi hayatını kaybetti, yedi kişi de yaralandı.

Olayın ardından Telegram hesabından yaptığı açıklama yapan Vladislav, Wildberries ofisindeki güvenlik görevlilerinin kendisi ve güvenlik ekibine sebepsiz yere ateş açtığını iddia etti. Vladislav, Wildberries’e liderlik ile iş görüşmeleri yapmak üzere geleceğini önceden bildirdiğini savundu.

Dün yaşanan çatışmanın ardından, olayla ilgili soruştuma başlatılırken çiftin uzun süredir bu anlaşma nedeniyle gerilim yaşadığı öğrenildi.

Wildberries kan kaybetti

Forbes'in raporlarına göre, Wildberries, birleşme kapsamında 30 yan kuruluşunun 27’sini yeni kurulan RWB LLC şirketine devrederken Russ Outdoor hiçbir şey devretmeden yeni girişimde yüzde 35 hisse sahibi oldu. Bu durum, Tatyana Bakalchuk’un net servetinin 7.9 milyar dolardan 4.1 milyar dolara düşmesine neden oldu.

Vladislav Bakalchuk, anlaşmanın Tatyana’ya zorla kabul ettirildiğini ve şirketteki kontrolünün azalması için yapılan bir hile olduğunu savundu.

SWIFT’e rakip bir sistem kurma hedefi

Wildberries ve Russ Outdoor sadece kaynakları birleştirmeyi değil, uluslararası bankacılık ve ödeme ağı SWIFT’e rakip bir sistem de kurmayı hedefliyordu. Rusya'nın Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından Şubat 2022'de birçok Rus bankasının SWIFT platformundan çıkarılması, ülkenin ekonomik ve finansal bağımsızlık arayışlarını hızlandırdı. Wildberries ve Russ Outdoor, bu bağlamda sadece e-ticaret ve reklamcılık alanlarında değil, aynı zamanda küresel bankacılık ve finans sistemlerinde de Rusya’nın bağımsızlığını artırmayı amaçlayan bir strateji izliyordu.

Putin’in anlaşmaya onay verdi

Kremlin'in yakından ilgilendiği anlaşma ile ilgili Tatyana Bakalchuk ve Russ Outdoor'un, birleşme öncesinde Putin’den de onay istediği, Putin’in ise bu birleşmeyi onayladığı öğrenildi.