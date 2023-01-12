Rusya’nın günlük kaybı 160 milyon euro

Düşünce ve araştırma kuruluşu Enerji ve Temiz Hava Araştırma Merkezi’nin (CREA) çalışmasına göre, Rusya’nın fosil yakıt ihracatından elde ettiği gelir, ambargo ve tavan fiyat uygulamasıyla önemli ölçüde düştü.

Söz konusu uygulama, Rusya’nın ham petrol gelirlerinde yüzde 32 azalmaya yol açtı. Ambargodan dolayı günlük kayıp 160 milyon euro.

Gelirlerindeki düşüşe rağmen Rusya, toplam fosil yakıt ihracatından günlük 640 milyon euro kazanıyor. Öte yandan, AB’nin Rusya’dan rafine petrol ürünlerine yönelik ambargosunun 5 Şubat'ta yürürlüğe girmesiyle günlük kaybın 120 milyon euroyu bulacağı öngörülüyor.

Tavan fiyat 60 dolurdan 25-35 dolur bandına düştü

Böylece, Rusya’ya ham petrol ve petrol ürünlerinde uygulanan yasak ve tavan fiyat, ülkenin enerji gelirlerinin günlük 280 milyon euro azalacağı tahmin ediliyor.

CREA verilerine göre, Rusya tavan fiyat kapsamındaki ham petrol sevkiyatından 3,1 milyar euro kazandı. Bu rakamın 2 milyar euroluk kısmının doğrudan Rus hükümetine giden vergi olduğu hesaplandı.

Tavan fiyatın 60 dolardan 25-35 dolar bandına düşürülmesinin, Rusya’nın petrol ihracat gelirini günde en az 100 milyon euro daha azaltacağı tahmin ediliyor.

CREA Başanalisti Lauri Myllyvirta, araştırmaya ilişkin değerlendirmesinde, AB’nin petrol yasağı ve tavan fiyat uygulamasının beklendiği kadar büyük etki oluşturduğunu belirrti ve ekledi:

“Bu da Ukrayna’nın Rusya’nın saldırganlığına karşı galip gelmesine yardımcı olacak araçlara sahip olduğumuzu gösteriyor. Tavan fiyatı kararı, Kremlin’in vergilendirilebilir petrol karlarını engelleyecek bir seviyeye indirmek ve Rusya’dan kalan petrol ve gaz ithalatını kısıtlamak için çok önemli.”